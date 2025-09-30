Zbliża się 23. edycja Objazdowego Festiwalu Filmowego „Watch Docs – Prawa Człowieka w Filmie”. Festiwal gości w Zielonej Górze już 13. raz. Projekcje odbywać się będą w Zielonej Górze w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Cypriana Norwida, Kinie Newa oraz siedzibie Zielonogórskiego Towarzystwa Edukacyjnego „Civilitas” oraz w Nowej Soli w Teatrze Tarminus A Quo.

Podczas festiwalu prezentowane są filmy o prawach człowieka.

– Po każdej projekcji chcemy też omówić dany problem i wspólnie poszukać rozwiązań – mówi Marcin Olechnowski, koordynator festiwalu:

Uroczyste rozpoczęcie festiwalu oraz pierwsze projekcje odbędą się już w najbliższy piątek 3 października w zielonogórskiej bibliotece Norwida:

Udział w festiwalu jest bezpłatny. Szczegółowy harmonogram znajduje się na stronie www.civilitas.org.pl oraz w mediach społecznościowych organizatora.