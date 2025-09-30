Zielonogórski snookerzysta Marcin Nitschke obronił w Lublinie dwa tytuły: mistrza Polski masters oraz drużynowego mistrza Polski masters.

Marcin Nitschke i Marek Zubrzycki w drużynowych mistrzostwach masters pokonali w finale Piotra Murata i Marcina Beka 3-1 uzyskując najwyższy break turnieju 48 pkt. Natomiast w finale MP masters 6 reds Nitschke pokonał Piotra Murata z Lublina 4-2. Jednocześnie zielonogórski zawodnik uzyskał powołanie na mistrzostwa Europy masters, które rozegrane zostaną w Albanii od 3 do 9 października: