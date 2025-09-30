Koszykarze SKM-u Zastalu Zielona Góra pokonali w II kolejce 2 ligi WKK II Wrocław 92-80

W pierwszej kwaracie zespół Piotra Bakuna grał nieźle i prowadził po niej 8 punktami, ale błędy w II kwarcie spowodowały, że do przerwy był remis 48-48.

Potem mecz był wyrównany, a Zastalowcy wygrali, bo od 34 minuty trafili 13 punktów, a rywal nie odpowiedział na to ani jednym trafieniem.

Trener Bakun po spotkaniu nie był wcale zbyt szczęśliwy z gry SKM-u Zastalu:

Najjaśniejszą postacią w ekipie SKM-u był Kamil Olejnik, który zdobył 28 punktów i zebrał aż 18 piłek z tablicy! Drugim strzelcem był Bartosz Chęciński – rozmawiamy z nim o meczu, ale też o treningach z ekstraklasowym Zastalem:

Najbardziej doświadczonym zawodnikiem SKM-u obok Kamila Olejnika jest teraz Nikodem Klocek, który też trenował z Zastalem, ale ostatecznie będzie trenował i grał tylko w 2 lidze: