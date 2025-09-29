1 października w Polsce startuje system kaucyjny opakowań na napoje. Oznacza to, że za oddanie ich do wybranych sklepów otrzymamy zwrot ich wartości. Systemem na początku będą objęte butelki plastikowe o pojemności do 3 litrów oraz puszki do 1 litra. Od stycznia będzie można zwracać także butelki szklane do 1,5 litra.

Za butelkę plastikową lub puszkę otrzymamy 50 groszy, a za butelkę szklaną złotówkę.

– To duży krok w kierunku dobrej zmiany – mówi poseł Stanisław Tomczyszyn:

Jak podkreśla Michał Hadzicki, zastępca dyrektora departamentu środowiska UMWL, do zwrotu kaucji nie będzie potrzebny paragon, a opakowania będzie można zwracać w dowolnym sklepie, który wprowadzi system:

– To, czy system się sprawdzi i zadziała zależy od nas wszystkich – dodaje Jacek Urbański, członek zarządu województwa lubuskiego:

Opakowania podlegające zwrotowi, ale nie podsiadające symbolu kaucyjnego powinny zniknąć ze sklepów do końca 2025 roku.