W niedzielne popołudnie, na zakończenie 49. Wojskowych Mistrzostw Świata w pięcioboju nowoczesnym Polska sztafeta mix w składzie Małgorzata Karbownik i Kamil Kasperczak z ZKS-u Drzonków zajęła ostatecznie czwarte miejsce, ocierając się o podium. Wygrała Ukraina (Iryna Boicheniuk i Oleksandr Tovkai), przed Turcją (llke Ozyuksel i Kivanc Tasyaran) oraz Egiptem (Jana Attia i Mohanad Shaban).

„Biało-czerwoni” przystąpili do ostatniej konkurencji – laser run z czwartego miejsca. W pewnym momencie Karbownik wyszła już na drugie miejsce, jednak Kasperczakowi nie udało go utrzymać. Po zakończeniu rywalizacji bardzo tego żałował:

Kiedy Karbownik skończyła bieg, potrzebowała interwencji służb medycznych. Po chwili odpoczynku była w stanie poruszać się o własnych siłach, choć wyglądała na mocno zmęczoną trudami kilkudniowych zmagań:

Reprezentacja Polski zdobyła w sumie 8 medali na WMŚ.

