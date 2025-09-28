Dzisiaj odwiedzimy ogród Wioletty Bohusz, sprawdzimy jak lubuscy leśnicy włączają się w tydzień zrównoważonego rozwoju i opowiemy o 500 tysiącach, które trafiły do lubuskich pszczelarzy:
Właśnie zakończył się 15. kiermasz rolniczy w Kalsku. Oprócz wystawców na scenie prezentowały się lokalne zespoły. Nie zabrakło również jedzenia...
6 pereł za najlepszy produkt regionalny trafiło do lubuskiego. W ten weekend na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich wystawiają swoje specjały...
W meczu 9 kolejki piłkarskiej IV ligi druga drużyna Lechii Zielona Góra pokonała na własnym stadionie Ilankę Rzepin 5:1. Wynik...
Lubuszanie ze złotym medalem na targach produktu regionalnego: Nasze kulinarne dziedzictwo - Smaki Regionów. Laureaci to gospodarstwo Malinówka Magdaleny i...
Torzym zamierza zmienić oblicze okolic jeziora Ilno. To piękne i czyste jezioro zostanie otoczone infrastrukturą wypoczynkową i turystyczną, aby mieszkańcy...
17 proc. komentarzy w sieci wyraża dezorientację lub brak zrozumienia dla systemu kaucyjnego – wynika z raportu Res Futury. Dla...
