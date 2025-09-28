Poznaliśmy kształt tegorocznego festiwalu transVOCALE organizowanego przez Słubicki Miejski Ośrodek Kultury. Festiwal odbędzie się od 13 do 15 listopada, a będzie to muzyka świata i piosenka autorska.

– Tegoroczna edycja zagości w czterech nowych lokalizacjach Słubic i Frankfurtu nad Odrą, a już początek będzie z przytupem – zapewnia Przemysław Karg, dyrektor słubickiego SMOK.

12 koncertów odbywać się będzie m.in. w podziemiach ratusza we Frankfurcie, w Kleist Forum czy Słubickim Miejskim Ośrodku Kultury.