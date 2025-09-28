W Zbąszynku odbyła sie jubileuszowa gala z okazji 65-lecia powstania Kapeli Koźlarskiej Kotkowiacy. Założył ją w 1960 roku Tomasz Kotkowiak, koźlarz, budowniczy instrumentów, nauczyciel gry na koźle. Od jego nazwiska kapela przyjęła nazwę.

W hali ośrodka sportu w Zbąszynku zgromadzili się wszyscy, którzy postanowili uczcić ten wyjątkowy moment w historii zespołu.

Wiesław Czyczerski, burmistrz Zbąszynka, wyraził dumę z kultywowania przez zespół unikalnego w skali kraju folkloru, tak charakterystycznego dla tej części województwa lubuskiego.

Obecnie Kapelą Koźlarską Kotkowiacy kieruje Jerzy Skrzypczak, wnuk założyciela. Jak mówi, ważne jest to, że na swej drodze zespół zawsze spotyka osoby chętne pomóc w kultywowaniu folkloru i wartościowej kultury ludowej.

Galę z okazji 65. rocznicy powstania Kapeli Koźlarskiej Kotkowiacy zwieńczył koncert jubilatów i zaproszonych przez nich gości.

Wydarzeniu patronowało Radio Zachód.