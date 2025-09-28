Natalia Dominiak z ZKS-u Drzonków (na zdjęciu) wraz z Małgorzatą Karbownik z Legii Warszawa zdobyły złoty medal w żeńskiej trójbojowej sztafecie podczas Wojskowych Mistrzostw Świata w pięcioboju nowoczesnym.

Rano, ostatniego dnia rywalizacji w Zielonej Górze-Drzonkowie Polki wyprzedziły Turczynki (Ilke Ozyuksel i Asian Sidal) oraz Włoszki (Elisa Sala i Aurora Tognetti).

Męska biało-czerwona sztafeta (również w trójboju) w składzie: Sebastian Stasiak z Olimpii Zielona Góra oraz Daniel Ławrynowicz z Legii Warszawa uplasowała się na 4. miejscu. Zwyciężyli Turcy (Jan-Demir Vardum i Kivanc Tasyaran), przed Egipcjanami (Moustafa Abouamer i Mazen Shaban), a podium uzupełnili Francuzi (Leo Bories i Valentin Belaud).

W niedzielne popołudnie czekają nas jeszcze zmagania sztafet mix w pełnym pięcioboju. Polskę reprezentować tam będą Kamil Kasperczak (ZKS Drzonków) wraz z Małgorzatą Karbownik (Legia Warszawa). Ostatnia konkurencja – laser run ma rozpocząć się o 14.50, a ceremonię zakończenia całych mistrzostw zaplanowano na 16.00.