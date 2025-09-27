W zielonogórskiej okręgówce derby Zielonej Góry wygrywa TS Przylep, który pokonuje Zorzę Ochla 2-1. Do przerwy prowadzili miejscowi 1-0.

Przez pierwszych 45 minut mecz był wyrównany, nie było wielkich fajerwerków, miało się wrażenie, że Przylep czekał na to, co zrobi faworyzowana Ochla, ale Zorza grała niemrawo.

W 13 minucie kapitan Przylepu Jan Zioła pognał prawę stroną, wrzucił piłkę w pole karne, obrońcy Zorzy stali jak zaczarowani i Kornel Wieczorek strzelił na 1-0.

Potem mieliśmy m.in dwie groźne główki Bartosza Olejniczaka po rogach, oba zespoły miały jeszcze po jednym strzale z gry, ale wynik się nie zmienił.

W II połowie Zorza zaatakowała i w 70 minucie wyrównał Eryk Grzeszyński po świetnym podaniu Konrada Bargieła.

Zorza do końca miała przewagę, ale wystarczył błąd w środku pola, kontraTS-u Przylep – bramkarz Zorzy faulował w polu karnym i po jedenstce Adriana Weryszki gospodarze prowadzili 2-1.

Na koniec jeszcze zryw zespołu z Ochli – dobre akcje Grzeszyńskiego i Macieja Brzeźniaka, ale mecz kończy sie wygraną miejscowych.

Trener Przylepu, Tadeusz Makowski:

Maciej Wysocki – trener Zorzy:

Adrian Weryszko – strzelec zwycięskiej bramki dla TS-u:

Eryk Grzeszyński – zdobywca gola dla Ochli: