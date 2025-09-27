Natalia Dominiak i Kamil Kasperczak z ZKS-u Drzonków zajęli 10. miejsca w finałach rywalizacji indywidualnej podczas 49. Wojskowych Mistrzostw Świata w Pięcioboju Nowoczesnym, które odbywają się w Zielonej Górze-Drzonkowie.

Finał pań wygrała Turczynka Ilke Özyüksel przed Małgorzatą Karbownik z Legii Warszawa i Włoszką Aurorą Tognetti. Dominiak natomiast była zadowolona ze swojego występu:

Z kolei wśród panów najlepszy był Ukrainiec Oleksandr Towkaj, drugie miejsce zajął Węgier Csaba Bőhm, a po brąz sięgnął rodak zwycięzcy, Danyło Sycz. Jak mówi Kasperczak, na jego wynik wpłynęła ciągnąca się kontuzja:

W niedzielę ostatni dzień Wojskowych Mistrzostw Świata. Od godziny 8:30 potrwają rywalizacje sztafet w trójboju kobiet i mężczyzn, a o 16:30 rozpoczną się zmagania w pięciobojowym miksie.