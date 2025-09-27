Naprawa barier energochłonnych, wykaszanie traw na poboczach czy naprawa dotychczasowych elementów konstrukcyjnych. To najczęstsze prace utrzymaniowe, jakie realizuje na drogach krajowych, ekspresowych i autostradach Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze.

Jak mówi Henryk Janowicz, dyrektor zielonogórskiego oddziału GDDKiA, takie prace utrudniają ruch na drodze, ale są niezbędne. – Tu najważniejsze jest bezpieczeństwo – dodaje.

Janowicz dodaje, że w planach jest także sporo inwestycji drogowych. – Trzeba też uwzględnić prace do których przymierzają się samorządy – dodaje.

Z wykaszaniem traw na poboczu można się spotkać m.in na odcinku Krzeszyce – Kostrzyn nad Odrą, Gubinek – Łagów oraz Żary – Iłowa. Naprawa barier energochłonnych trwa natomiast między Skwierzyną a Międzyrzeczem.

