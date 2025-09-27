Od 65 lat gra Kapela Koźlarska Kotkowiacy ze Zbąszynka. Ponieważ gmina należy do Regionu Kozła więc od lat aktywnie pielęgnuje i kultywuje tradycje tego terenu, m.in. poprzez muzykę ludową. W gminie Zbąszynek jest kilka zespołów ludowych, ale w tym roku właśnie Kotkowiacy obchodzą swój jubileusz.

– Zapraszamy dziś na koncert jubilatów, którzy do hali OSiR zaprosili też kilkoro gości – mówi Jan Makarewicz, sekretarz gminy Zbąszynek.

Koncert w Zbąszynku rozpoczyna się o godzinie 18.00, a odbywa się pod medialnym patronatem Radia Zachód.