Dziś kolejna odsłona akcji Zielonogórskie Pola Nadziei. Przypomnijmy, to uroczyste sadzenie cebulek żonkili. Trzeba je kupić, a pieniądze z ich sprzedaży przeznaczane są na działalność Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze. Do akcji włączają się też niektóre samorządy.

– Od wielu już lat współpracujemy z hospicjum. Nie jest nam obojętny los ludzi w swej ostatniej drodze – mówi Ryszard Skonieczek, wójt Lubrzy.

Akcja zbierania pieniędzy na potrzeby polskich hospicjów zainicjowana została w 1998 roku. Celem akcji jest przede wszystkim kształtowanie moralnych postaw dzieci i młodzieży oraz edukacja i uwrażliwianie społeczeństwa na los osób u kresu życia.