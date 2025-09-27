Dziś kolejna odsłona akcji Zielonogórskie Pola Nadziei. Przypomnijmy, to uroczyste sadzenie cebulek żonkili. Trzeba je kupić, a pieniądze z ich sprzedaży przeznaczane są na działalność Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze. Do akcji włączają się też niektóre samorządy.
– Od wielu już lat współpracujemy z hospicjum. Nie jest nam obojętny los ludzi w swej ostatniej drodze – mówi Ryszard Skonieczek, wójt Lubrzy.
Akcja zbierania pieniędzy na potrzeby polskich hospicjów zainicjowana została w 1998 roku. Celem akcji jest przede wszystkim kształtowanie moralnych postaw dzieci i młodzieży oraz edukacja i uwrażliwianie społeczeństwa na los osób u kresu życia.
Czytaj także:
Poszukiwania oznak jesieni w parku narodowym
Niebawem Europejski Dzień Ptaków. Z tej okazji Park Narodowy Ujście Warty zaprasza jutro rodziny z dziećmi na pieszą wycieczkę po ścieżce Olszynki. Poszukiwania oznak jesieni odbędą się pod hasłem...Czytaj więcejDetails