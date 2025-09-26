Piłkarze ręczni Stali Gorzów Wlkp. pokonali przed swoją publicznością Siódemkę Miedź Legnicę 31:28 (12:14) w meczu 3 kolejki spotkań Ligi Centralnej.

Gorzowianie przegrywali przez niemal całe spotkanie, a po raz pierwszy wyszli na prowadzenie dopiero w 52 minucie. O ile pierwsza połowa, choć przegra dwoma bramkami nie wyglądała źle, o tyle w drugiej gospodarze zbyt łatwo pozwalali rywalom dochodzić do pozycji rzutowych i w 45 minucie zespół z Legnicy prowadził już 21:17. Od tego momentu miejscowi zaczęli powoli odrabiać straty, ale tak naprawdę prawdziwe ciosy wyprowadzili między 50 i 57 minutą zdobywając w tym czasie 7 bramek przy dwóch zdobytych przez gości.

Niepocieszony po meczu był trener legniczan Tomasz Góreczny:

Gorzowianie cieszyli się ze zwycięstwa, choć zdają sobie sprawę, że byli blisko przegranej.