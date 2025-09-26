Ariel Sworacki przestał być trenerem Dozametu Connector Nowa Sól. Jego miejsce zajął Andrzej Kołodziej, który do tej pory prowadził rezerwy Dozametu.

Nie wiadomo, jak długo poprowadzi zespół – na to pytanie odpowiedź poznamy w najbliższych tygodniach. A czemu odszedł Sworacki? O to pytamy prezesa klubu – Damian Stopę.

On też powtarza, że powody są osobiste choć nie zaprzecza, że wyniki Dozametu pod wodzą trenera nie były najlepsze, zwłaszcza 3 ostatnie spotkania nie napawały optymizmem – Dozamet zdobył w nich tylko 1 punkt: