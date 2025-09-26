Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli zorganizował dziś konferencję językową dla nauczycieli pn. „O językach interdyscyplinarnie”. Data wydarzenia nie jest przypadkowa, bowiem dziś obchodzimy Europejski Dzień Języków.

Według specjalistów znajomość języków obcych jest ogromną wartością w dzisiejszym świecie.

– Bardzo ważne jest to, aby oswajać z innymi językami i zacząć się ich uczyć jak najwcześniej – mówi Paweł Zapeński, dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze:

W tym roku jest to już 19. edycja konferencji.

– Tym razem skupiamy się na nauczycielach pracujących z dziećmi w przedszkolu i szkole podstawowej – przyznaje Lidia Bugiera, organizatorka konferencji:

Nowoczesną metodą pozwalającą w skuteczny sposób pracować z najmłodszymi przy nauce języków obcych jest tzw. eTwinning, czyli program Unii Europejskiej, który umożliwia zdalny kontakt między placówkami oświaty z różnych krajów europejskich.

– Jego celem jest wspieranie współpracy i realizacji projektów edukacyjnych przy użyciu technologii informacyjno-komunikacyjnej – mówi Wioleta Sosnowska, wizytatorka lubuskiego kuratorium oświaty, ambasadorka programu:

Polacy w 2025 najchętniej podejmują się nauki takich języków jak angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, włoski oraz koreański, chiński i japoński.