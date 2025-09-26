Dziś rozpoczęła się IV Międzynarodowa Konferencja Zielonogórska. Wydarzenie odbywa się pod hasłem „Opieka wspierająca, medycyna paliatywna i leczenie bólu”. Do Zielonej Góry przyjechali naukowcy, lekarze i specjaliści z całej Polski oraz za granicy.

– Nasza konferencja to okazja do wymiany poglądów, wiedzy i spostrzeżeń, chcemy wzajemnie wypracować metody, które pozwolą nam leczyć i opiekować się pacjentami na jak najwyższym poziomie – mówi prof. Wojciech Leppert, kierownik Katedry Medycyny Paliatywnej, organizator konferencji:

Jedną z poruszanych kwestii są analgetyki, czyli środki przeciwbólowe. W leczeniu klinicznym są stosowane zarówno leki nieopioidowe, jak i opioidowe.

– Niestety wiele osób stosuje leki w ogromnych ilościach i bez podstawowej wiedzy o ich działaniu – podkreśla profesor Magdalena Kocot-Kępska, anestezjolog, specjalistka w medycynie bólu:

Opieka paliatywna to nie tylko metody leczenia. To także odpowiednia opieka psychologiczna.

– Wsparcia potrzebują także bliscy pacjenta – dodaje Natalia Skrzyczewska, psycholożka, psychoonkolżka oraz wykładowczyni akademicka:

W konferencji biorą udział przede wszystkim osoby związane z medycyną i opieką paliatywną.

– Przyjechałem po to, aby dowiedzieć się czegoś nowego i wykorzystać to w mojej codziennej pracy – przyznaje Cezary Duda z Poznania:

Konferencja potrwa dni.