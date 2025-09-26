Polsko-Niemieckie Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku poinformowało Lubuski Urząd Wojewódzki o ćwiczeniach prowadzonych przez wojsko niemieckie. Urząd przekazał tę informację do powiatów.

– W ramach ćwiczeń z balonu wypełnionego helem zrzucono ulotki w języku polskim i niemieckim – informuje Sławomir Pawlak, dyrektor biura wojewody lubuskiego.

Jeśli znajdziemy taką ulotkę wystarczy zapoznać się z jej treścią, ewentualnie przesłać informację o miejscu jej znalezienia na podany adres e-mail, a następnie wyrzucić.