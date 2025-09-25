Hanna Sobecka i Igor Fedorowicz z Żarskiego Klubu Sportów Walki zdobyli brązowe medale w Abu Dhabi (Zjednoczone Emiraty Arabskie), gdzie odbyły się młodzieżowe mistrzostwa świata muaythai.
O medalistach mistrzostw świata mówi Dawid Polok – szkoleniowiec żarskiego klubu:
Pozostałe wyniki zawodników żarskiego klubu w MŚ:
Maksymilian Sobecki 5 miejsce – kat. U16 -48kg;
Amelia Kowzan – 9 miejsce kat. U18 -48kg;
Dominik Monarcho – 9 miejsce kat. U14 -42kg;
Mikołaj Słabicki – 9 miejsce kat. U14 -40kg;
Tymoteusz Polok – 9 miejsce kat. U12 -38kg.