14-letni Teodor Szymański z ZLKL Zielona Góra zdobył srebrny medal w skoku o tyczce podczas lekkoatletycznych mistrzostw Polski U-15.
W zawodach w Lublinie, zielonogórski lekkoatleta pobił swój rekord życiowy startując na pożyczonych tyczkach:
Gościem Marcina Sasima jest Grzegorz Kłak, niewidomy podróżnik z Gorzowa
Męska ósemka w składzie z Emilianem Jackowiakiem z AZS AWF Gorzów awansowała do finału A podczas wioślarskich MŚ w Chinach....
Eduardo Carisio już na pewno nie będzie zawodnikiem Cuprum Stilonu Gorzów w tym sezonie PlusLigi. Klub poinformował dziś, że rozwiązał...
Rok - tyle czeka się na diagnozę ADHD czy spektrum autyzmu. Temu problemowi postanowiła przeciwdziałać Fundacja Neurozmaici. To nie jedyne...
Żagańscy funkcjonariusze w ramach prewencyjnej akcji pod nazwą „Bezpieczna droga do szkoły” odwiedzają najmłodszych uczniów placówek oświatowych powiatu. Celem tych...
Trwa budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego przy ul. Aliny w Zielonej Górze. Na miejscu powstały już pierwsze fundamenty. Budynek zostanie podzielony na...
