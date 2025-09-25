Rok – tyle czeka się na diagnozę ADHD czy spektrum autyzmu. Temu problemowi postanowiła przeciwdziałać Fundacja Neurozmaici. To nie jedyne zadania organizacji. Wspierają rodziców dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi a także je same.
O działaniu Neurozmaitych opowiada jej prezes Anna Malecka
Lekcja bezpieczeństwa drogowego dla uczniów
Żagańscy funkcjonariusze w ramach prewencyjnej akcji pod nazwą „Bezpieczna droga do szkoły” odwiedzają najmłodszych uczniów placówek oświatowych powiatu. Celem tych...