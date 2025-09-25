Nie milkną echa tego, co wydarzyło się wczoraj w Falubazie Zielona Góra – z pracy w klubie zrezygnował Piotr Protasiewicz – nie będzie już ani dyrektorem sportowym ani trenerem.

Powód jaki podał to zmęczenie choć wiadomo, że stosunki między nim, a prezesem klubu były nie najlepsze i to wydaje się najważniejszy powód odejścia trenera.

A u nas komentarze znanych dziennikarzy. Najpierw Michał Korościel z Eleven sports. Według niego można się było domyslać rozstania po tym, co działo się w sezonie choć mimo wszystko jest zaskoczony:

Andrzej Loch z TVP Gorzów też mówi, że niejest niespodzianką odejście Piotra Protasiewicza, ale to bardzo złe dla Falubazu Zielona Góra: