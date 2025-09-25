Turek Kivanc Tasyaran zwyciężył rywalizację mężczyzn w trójboju podczas 49. Wojskowych Mistrzostw Świata w Pięcioboju Nowoczesnym, które trwają w Zielonej Górze-Drzonkowie.

Po srebro sięgnął Daniel Ławrynowicz z Legii Warszawa, a podium zamknął Francuz Jean Baptiste Mourcia. Jedyny zawodnik ZKS-u Drzonków, Kamil Kasperczak zakończył zmagania na dziewiątej lokacie.

Wojskowe Mistrzostwa Świata potrwają do niedzieli. W piątek finał trójboju kobiet, a w weekend finały pięciobojowe – indywidualne oraz w sztafetach.