14 medali zdobyli strzelcy Gwardii Zielona Góra Znakomicie w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzikow, które odbyły się w Zielonej Górze.
Zawodnicy karabinu, wychowankowie trener Ewy Matuszkiewicz, wystrzelali 9 medali, a znakomite wrażenie sprawiła Laura Adamska, która zdobyła 4 złote medale. W strzelaniach pistoletowych 4 medale zdobył Patryk Szwarc, wychowanek trenera Marcina Pawelskiego, którego zawodnicy wystrzelali 5 medali. Zawody są zaliczane do ogólnopolskiego współzawodnictwa w sporcie młodzieżowym. Do Zielonej Góry przyjechało ponad 100 zawodników z czterech województw południowo – zachodniej Polski. O imprezie mówi trenerka Gwardii Ewa Matuszkiewicz:
Najlepsze wyniki Gwardii Zielona Góra w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików
Pistolet sportowy 30+30 młodziczki
3 Natasza Gromiec 503 pkt
Pistolet pneumatyczny młodziczki
4 Natasza Gromiec 345 pkt
Pistolet sportowy 30+30 młodzicy
2 Karol Rodzoch Kadet Gorzów WLKP 518 pkt
3 Patryk Szwarc 515 pkt
Pistolet szybkostrzelny 2×30 młodzicy
2 Patryk Szwarc 517 pkt
3 Jędrzej Rosa 513 pkt
4 Denis Hulalka 508 pkt
pistolet pneumatyczny 40 strzałów młodzicy
2 Patryk Szwarc 356 pkt
pistolet pneumatyczny MIX
1 Natasza Gromiec – Patryk Szwarc 534 pkt
4 Aleksandra Krzemińska – Wiktor Pepaś 472 pkt
Karabin pneumatyczny 40 strzałów młodziczki
1 Laura Adamska 406,3 pkt
4 Dominika Terpiłowska 398,4 pkt
Karabin sportowy 3×20 strzałów młodziczki
Laura Adamska 571 pkt
3 Dominika Terpiłowska 546 pkt
Karabin sportowy 40 strzałów leżąc młodziczki
1 Laura Adamska 412,1 pkt
4 Olga Fornalska 383,5 pkt
Karabin sportowy 3×20 strzałów młodzicy
3 Oliwier Graczyk 517 pkt
4 Michał Niedźwiedzki-Kordas 508 pkt
Karabin sportowy 40 strzałów leżąc młodzicy
2 Oliwier Graczyk 384,8 pkt
4 Michał Niedźwiedzki-Kordas 373,8 pkt
karabin pneumatyczny 40 strzałów MIX
1 Laura Adamska – Oliwier Graczyk 595,1 pkt
3 Dominika Terpiłowska – Franciszek Jastrzębski 580,8 pkt
karabin pneumatyczny 40 strzałów młodzicy
2 Franciszek Jastrząbski 389,7 pkt