14 medali zdobyli strzelcy Gwardii Zielona Góra Znakomicie w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzikow, które odbyły się w Zielonej Górze.

Zawodnicy karabinu, wychowankowie trener Ewy Matuszkiewicz, wystrzelali 9 medali, a znakomite wrażenie sprawiła Laura Adamska, która zdobyła 4 złote medale. W strzelaniach pistoletowych 4 medale zdobył Patryk Szwarc, wychowanek trenera Marcina Pawelskiego, którego zawodnicy wystrzelali 5 medali. Zawody są zaliczane do ogólnopolskiego współzawodnictwa w sporcie młodzieżowym. Do Zielonej Góry przyjechało ponad 100 zawodników z czterech województw południowo – zachodniej Polski. O imprezie mówi trenerka Gwardii Ewa Matuszkiewicz:

Najlepsze wyniki Gwardii Zielona Góra w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików

Pistolet sportowy 30+30 młodziczki

3 Natasza Gromiec 503 pkt

Pistolet pneumatyczny młodziczki

4 Natasza Gromiec 345 pkt

Pistolet sportowy 30+30 młodzicy

2 Karol Rodzoch Kadet Gorzów WLKP 518 pkt

3 Patryk Szwarc 515 pkt

Pistolet szybkostrzelny 2×30 młodzicy

2 Patryk Szwarc 517 pkt

3 Jędrzej Rosa 513 pkt

4 Denis Hulalka 508 pkt

pistolet pneumatyczny 40 strzałów młodzicy

2 Patryk Szwarc 356 pkt

pistolet pneumatyczny MIX

1 Natasza Gromiec – Patryk Szwarc 534 pkt

4 Aleksandra Krzemińska – Wiktor Pepaś 472 pkt

Karabin pneumatyczny 40 strzałów młodziczki

1 Laura Adamska 406,3 pkt

4 Dominika Terpiłowska 398,4 pkt

Karabin sportowy 3×20 strzałów młodziczki

Laura Adamska 571 pkt

3 Dominika Terpiłowska 546 pkt

Karabin sportowy 40 strzałów leżąc młodziczki

1 Laura Adamska 412,1 pkt

4 Olga Fornalska 383,5 pkt

Karabin sportowy 3×20 strzałów młodzicy

3 Oliwier Graczyk 517 pkt

4 Michał Niedźwiedzki-Kordas 508 pkt

Karabin sportowy 40 strzałów leżąc młodzicy

2 Oliwier Graczyk 384,8 pkt

4 Michał Niedźwiedzki-Kordas 373,8 pkt

karabin pneumatyczny 40 strzałów MIX

1 Laura Adamska – Oliwier Graczyk 595,1 pkt

3 Dominika Terpiłowska – Franciszek Jastrzębski 580,8 pkt

karabin pneumatyczny 40 strzałów młodzicy

2 Franciszek Jastrząbski 389,7 pkt