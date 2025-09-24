300 zawodników wystartuje jutro w VII Biegu świętego Huberta w Puszczy Rzepińskiej. Już o 10.00 wystartują najmłodsi uczestnicy, a dwie godziny później rozpocznie się bieg główny. Start tradycyjnie odbędzie się przy Technikum Leśnym w Starościnie. Biegacze ruszą w stronę Rzepina, by następnie wrócić do Starościna.

– Zwykle jest mniej miejsc niż chętnych i w tym roku jest podobnie – mówi Kamil Michniewicz, rzecznik urzędu miasta w Rzepinie.

Hasło gminy Rzepin brzmi: Gmina na dobrej drodze. Kamil Michniewicz dodaje, że także na sportowej drodze.