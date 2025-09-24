Do tej pory to on ratował innych, dziś sam potrzebuje pomocy. Tomasz Czekatowski, strażak Ochotniczej Straży Pożarnej w Żarach Kunicach, uległ poważnemu wypadkowi.

Społecznik jest także ratownikiem medycznym, emerytowanym policjantem i negocjatorem. Przez wiele lat pracował w służbach mundurowych. Kilka tygodni temu spadł z wysokości i złamał kręgosłup. Czeka go teraz kosztowna rehabilitacja. Jego bliscy, rodzina, przyjaciele i koledzy ze straży proszą o wsparcie i pomoc.

Ciężko opisać, co znaczy widzieć człowieka na co dzień pełnego siły, energii, wiary i determinacji przykutego do łóżka. Człowieka, który nigdy nie prosił o pomoc, dziś patrzy na swoje dzieci i nie wie, czy będzie mógł jeszcze kiedyś za nimi pobiec

– pisze Magdalena Czekatowska.

W sieci ruszyła społeczna zbiórka na leczenie Tomasza Czekatowskiego. Najbliżsi i przyjaciele proszą o pomoc.

Zbiórka na rzecz Tomka Czekatowskiego