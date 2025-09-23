Cuprum Stilon Gorzów ma na miesiąc przed startem sezonu PlusLigi poważny problem.

Jak się okazało, brazylijski rozgrywający Eduardo Carisio przyleciał z niezaleczonym urazem pleców, który wyklucza go z gry na dłuższy czas. Trwają więc poszukiwania nowego rozgrywającego, bowiem do dyspozycji zostaje tylko niedoświadczony na najwyższym poziomie Mateusz Maciejewicz i jeszcze mniej ograny 18-letni Maksymilian Strączek. O sytuacji Carisio i możliwym następcy mówi prezes gorzowskiego klubu Tomasz Tycel: