Łącznie pięć medali zdobyli zielonogórscy akrobaci podczas otwierającego nowy sezon turnieju o Puchar Warsa i Sawy w Warszawie.

Trzy krążki były zasługą UKS-u As Zielona Góra. W seniorskich dwójkach mix po złoto sięgnęli Maja Bitel i Jakub Grześków. W dwójkach mini youth srebro zdobyły Hanna Dybaś i Amelia Wojtyniak, natomiast w trójkach w tej samej kategorii wiekowej na najniższym stopniu podium stanęły Livia Katrycz, Martyna Kołłątaj i Zofia Jakubik. Jak mówi trenerka Asa, Monika Dzięcioł, nie tylko medalowe występy miały swoje pozytywy:

ZKS Akrobata Zielona Góra przywiózł natomiast dwa medale w seniorskich rywalizacjach. W dwójce żeńskiej srebro wywalczyły Maja Kasprzak i Lena Blitek, a w dwójce mix trzecie miejsce zajęli Marcin Kasprzak i Aleksandra Burkowska. O występie podopiecznych mówi trenerka Akrobaty, Danuta Majewska: