Lubuskie Laboratorium Książki zaprasza na kolejny cykl spotkań psychoedukacyjnych. Dla kogo organizowane są te spotkania? Jakie tematy zostaną poruszone w tegorocznej edycji? Jaką rolę ogrywają książki w tym przedsięwzięciu? Powiedzą: Anna Urbańska Lubuskie Laboratorium Książki WiMBP w Zielonej Górze oraz Piotr Z. Kamrat psychoterapeuta z Centrum Zdrowia Psychicznego w Zielonej Górze.
Akademiczki szykują się już pod Aresa
Siatkarki Osiński-Trans AZS-u UZ Zielona Góra są już na ostatniej prostej przygotowań do nowego sezonu w lubuskiej III lidze, który...