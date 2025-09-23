Zbliża się druga odsłona Święta Produktu Regionalnego Powiatu Nowosolskiego. Wydarzenie odbędzie się w już w najbliższą niedzielę 28 września na dziedzińcu starostwa przy ul. Moniuszki w Nowej Soli.

Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji, np. tych związanych ze Światowym Dniem Jabłka, który obchodzony jest właśnie w dniu imprezy.

– Oprócz wystawców prezentujących swoje produkty będą także przedstawiciele sadu, pszczelarze i koła gospodyń wiejskich – mówi Mariusz Stokłosa, starosta powiatu nowosolskiego:

Jak podkreśla Marta Forszpaniak, p. o. dyrektora Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze, święto to, jest doskonałą okazją do zapoznania Lubuszan z bogatą ofertą lokalnych producentów:

W organizację wydarzenia włączają się także lubuscy pszczelarze.

Chcemy zachęcić mieszkańców naszego regionu do kupowania miodu od lokalnych producentów, wspierajmy swoich – dodaje Bogusław Dubiel, prezes Lubuskiego Związku Pszczelarzy;

Jak przyznaje Jacek Urbański, członek zarządu województwa lubuskiego, imprezy z produktami regionalnymi cieszą się dużym zainteresowaniem wśród Lubuszan:

Święta Produktu Regionalnego Powiatu Nowosolskiego rozpocznie się o godzinie 10:00 i potrwa do godziny 16:00.