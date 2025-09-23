Remisem 1:1 zakończyły się lubuskie derby pomiędzy Stilonem Gorzów a Lechią Zielona Gorą, kończące 7. kolejkę II grupy Centralnej Ligi Juniorów U17.

Mecz był wyrównany, choć więcej niedosytu odczuwają gorzowianie, którzy przy stanie 1:0 nie wykorzystali rzutu karnego. Na półmetku rundy jesiennej Stilon ma dość komfortową sytuację – zajmuje 9. miejsce z dziesięcioma punktami na koncie i sześcioma przewagi nad strefą spadkową. Mówi trener Łukasz Maliszewski

Dużo gorzej sprawa ma się z Lechią, dla której to dopiero drugi punkt w tym sezonie. Młodzi zielonogórzanie zajmują przedostatnie miejsce, ale bezpieczna 12. lokata wciąż jest blisko, bo zajmująca nią Arka Gdynia ma tylko dwa punkty więcej od Lechii: