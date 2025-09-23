Kajakarze z trzech gorzowskich klubów wystąpili w Regatach Nadziei Olimpijskich w czeskich Racicach.

Najwięcej powodów do zadowolenia ma Bartosz Kulpa z KS G`Power, który wraz z klubowym kolegą Maciejem Bargielem zdobył srebrny medal w K2 na 1000 metrów, przegrywając minimalnie złoto z osadą Turecką a w K1 na 500 zajął 4. miejsce. Ponadto Kulpa wraz z Bargielem i dwoma kolegami z innych klubów był dziewiąty w K4 na 500:

Z medalem z Regat Nadziei Olimpijskich wrócił też Mateusz Augustyniak z AZS AWF, który wraz z kolegami zajął 3. miejsce w C4 na 500 metrów. Na wysokich miejscach w finałach A meldowali się również Paweł Szott z G`Power i Adam Kuściński z Admiry.