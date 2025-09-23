Motocrossowcy i quadowcy WKM Wschowa wystąpili w Głogowie w VI rundzie Pucharu Polski, V rundzie mistrzostw Polski i V rundzie mistrzostw strefy Polski Zachodniej. Tym razem zawodników WKM zabrakło na podium.
O występie w Głogowie mówi Tadeusz Jaromin – szkoleniowiec wschowskiego klubu:
Wyniki zawodników WKM:
Puchar Polski: Mx junior 26 miejsce Filip Wolsztyński. mx 1 B: 8. Mateusz Gawron, 14, Marcin Sewioło, mx2 B: 14. Adam Zadworny, nx masters: 7. Kamil Majorczyk, mx masters 50+: 5. Marek Kreczetowski, 8. Janusz Piotrowski.
Quadcross MP: mx quad open: 14. Miłosz Banasiak, mx quad masters: 4. Miłosz Banasiak
Mistrzostwa strefy Polski Zachodniej: mx junior: 26. Filip Wolsztyński, mx 1b: 8. Mateusz Gawron, 14. Marcin Sewioło, mx masters: 7. Kamil Majorczyk, mx masters 50+: 5. Marek Kreczetowski, 8. Janusz Piotrowski, mx quad open: 14. Miłosz Banasiak