Piłkarze reprezentacji Polski U-16 przegrali na stadionie w Żarach z rówieśnikami z Irlandii 0:1 w meczu sparingowym.

Obie kadry pojawiły się w naszym regionie, aby rozegrać w sumie dwa spotkania kontrolne. W pierwszej połowie oba zespoły próbowały tworzyć sobie sytuacje, jednak nie zobaczyliśmy żadnego gola. Po zmianie stron padła bramka, ale dla gości. Strzegącego „biało-czerwonej” bramki Aleksa Olsztyna pokonał strzałem z bliskiej odległości Bobby Zeller w 72 min. Polacy, w których barwach nie występuje żaden zawodnik lubuskiego klubu nie byli już w stanie odpowiedzieć.

Selekcjoner Reprezentacji Polski U-16 tłumaczył m.in. cel tych meczów:

Naszą kadrę komplementował opiekun Irlandczyków:

Rewanżowe spotkanie odbędzie się w czwartek o godz. 11.00 na stadionie w Szprotawie.