Piłkarzy Odry Skrzynie Zając Bytom Odrzański czeka w tym tygodniu ogromne wydarzenie – długo wyczekiwany pojedynek z Wisłą Kraków w ramach pierwszej rundy Pucharu Polski na szczeblu centralnym.

Mecz w czwartek o 14:30, a już od dłuższego czasu na stadionie w Bytomiu Odrzańskim trwają do niego przygotowania. M.in. są dostawiane mobilne trybuny i jest organizowana infrastruktura dla telewizji.

O tym jak przebiegają przygotowania rozmawialiśmy w piątek po meczu Odry w Świebodzinie z prezesem bytomskiego klubu, Piotrem Michalewiczem: