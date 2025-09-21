Siatkarze drużyny Stodola Kebap 'N Grill wygrali XX Memoriał Michała Połczyńskiego, który odbył się w hali Uniwersytetu Zielonogórskiego. Udział w turnieju wzięły głównie drużyny z Zielonogórskiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej.

W rozegranym w jednosetowej formule finale triumfatorzy pokonali dotychczasowego mistrza, ekipę Kwiatomaty 25:21. Z kolei starcie o trzecie miejsce padło łupem Asów Bolesławiec, którzy po zaciętym boju wygrali z UKS Trzynastką II 28:26.

Więcej o memoriale w magazynie „Dogrywka” w Radiu Zielona Góra i na www.rzg.pl (poniedziałek, 18:00).

Końcowa klasyfikacja XX Memoriału Michała Połczyńskiego:

1. Stodola Kebap 'N Grill

2. Kwiatomaty

3. Asy Bolesławiec

4. UKS Trzynastka II Zielona Góra

5-6. USA Lubsko

5-6. UKS Trzynastka Zielona Góra