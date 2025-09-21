Na zakończenie 8. kolejki IV ligi lubuskiej ósme zwycięstwo z rzędu odnieśli piłkarze Stilonu.

Gorzowianie pokonali u siebie Dozamet Nowa Sól 4:0. Do przerwy było 1:0 po golu Emila Drozdowicza w 26 minucie. Gorzowianie mieli jednak niemałe problemy ze sforsowaniem nowosolskiej defenyswy a goście co jakiś czas kontrowali po jednej z tych kontr mieli świetną szansę na wyrównanie, ale nad poprzeczką strzelił Dawid Sowiński.

Od początku drugiej połowy Dozamet zagrał odważniej i częściej gościł na połowie Stilonu. Efektem była kolejna bardzo dobra sytuacja, gdy po uderzeniu głową piłka minimalnie minęła słupek. W 71 minucie Drozdowicz w polu karnym dograł piłkę do wprowadzonego niedługo wcześniej Kamila Marciniaka i było 2:0. Od tego momentu nowosolanie ewidentnie się rozsypali. W 77. trzeciego gola po rykoszecie zdobył Filip Wiśniewski a w 84. wygraną gorzowian przypieczętował Marciniak.

