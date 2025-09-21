Świebodzińska fundacja Neurozmaici zorganizowała piknik. To wszystko z okazji tygodnia świadomości ADHD. W miejskiej fosie można było odwiedzić stoiska edukacyjne a także posłuchać wykładów specjalistów.

Jak mówi prezes fundacji Anna Malecka, jest to okazja żeby zadać pytania ekspertom:

Neurologopeda Olga Wasilewska mówi, że porady mają jeden cel: pomóc rodzicom dzieci neuro różnorodnych:

Organizatorzy przygotowali również ścieżki sensoryczne. O ich przeznaczeniu mówi Damian Malecki:

Fundacja Neurorozmaici nie tylko pomaga rodzicom dzieci neurorozmaitych, ale też organizuje spotkania grup wsparcia.