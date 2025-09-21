Dzisiaj odwiedzimy lawendowe pole, wybierzemy się również do ogrodu Pawła Hornowskiego i sprawdzimy co można zawekować:
Na zamku w Międzyrzeczu powstanie niewielka kaplica. Ma nawiązywać do decyzji Bolesława Krzywoustego, który wybudował w Międzyrzeczu bazylikę, gdzie przechowywane...
Kilka tygodni po terminie kończy się remont szkoły podstawowej w Smardzewie. To jedno z największych przedsięwzięć inwestycyjnych gminy Szczaniec w...
I Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie obchodzi w tym roku 80-lecie powstania. Organizatorzy obchodów szykują między innymi maraton i dużą uroczystość...
Jednoosobowa fundacja pomaga kotom w niewielkiej wsi Józefów nad jeziorem Sławskim. O ile w większych ośrodkach są schroniska, wolontariusze czy...
W bardzo ważnym miejscu Kargowej wyremontowany i powiększony zostanie jeden z parkingów. W sąsiedztwie jest szkoła, kościół i Orlik, więc...
Żołnierze Wojsk Specjalnych, którzy zginęli podczas nocnego szkolenia spadochronowego w Stanach Zjednoczonych, należeli do Jednostki Wojskowej GROM. O wypadku poinformowało...
