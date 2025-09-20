Żużlowcy Gezet Stali Gorzów pokonali na własnym torze Innpro ROW Rybnik 54:36 i zakończyli rozgrywki PGE Ekstraligi na 7 miejscu.

Gorzowianie od początku dominowali na torze i tylko w pierwszym wyścigu trener Piotr Świst zastosował za kontuzjowanego Oskara Fajfera zastępstwo zawodnika, wysyłając na tor kapitana drużyny Martina Vaculika.

Martin Vaculik jechał w 4 wyścigach i zdobył 8 punktów. Tyle samo co rezerwowy Adam Bednar.

Poniżej swoich możliwości w zespole z Rybnika pojechał Rohan Tungate, który zdobył 7 punktów, z czego 3 w swoim ostatnim starcie.