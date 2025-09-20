Piłkarki ręczne Osiński-Trans AZS-u Uniwersytet Zielonogórski przegrały na własnym parkiecie z ChKS-em PŁ Łódź 21:29 w meczu drugiej kolejki I ligi.

Przyjezdne od początku dominowały na boisku i już po kilku minutach prowadziły 9:3. Różnica mogła być jeszcze wyższa, ale bramkarka AZS-u kilka razy zatrzymała kontrataki łodzianek. W ofensywie natomiast zielonogórzanki popełniały sporo błędów, były nieskuteczne i na półmetku spotkania przegrywały 8:14.

Druga połowa to w większości spokojna kontrola przebiegu meczu przez ekipę z Łodzi. Akademiczki potrafiły zniwelować część ponad pięciobramkowej straty (np. do stanu 19:23 w 50 minucie), ale ChKS bez większego problemu utrzymał prowadzenie.

O meczu mówi zawodniczka AZS-u, Karolina Mrozowicz:

Lidia Kowalaszek, AZS UZ:

Oddajmy jeszcze głos zwycięskiej ekipie. Jedna z łodzianek, Kinga Bargiel:

Więcej pomeczowych wypowiedzi w „Dogrywce” w Radiu Zielona Góra i na www.rzg.pl (poniedziałek, 18:00).