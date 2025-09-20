Żużlowcy Gezet Stali Gorzów pokonali na własnym torze Innpro ROW Rybnik 54:36 w rewanżowym meczu o 7. miejsce w PGE Ekstralidze. Tym samym gorzowianie wygrali dwumecz (105:75), a rybniczanie spadli do Metalkas 2. Ekstraligi.

Przypomnijmy, że gorzowianie przywieźli z Rybnika 12-sto punktową zaliczkę. W sobotnim spotkaniu prowadzili od początku i zdecydowanie zwyciężyli. Po I serii startów było już 17:7. Po dziesięciu gonitwach wszystko było już jasne, przy stanie 38:22. Stal będzie się teraz szykować do barażowego dwumeczu z wicemistrzem Metalkas 2. Ekstraligi. Jeżeli okaże się lepsza od Abramczyk Polonii Bydgoszcz – dopiero wówczas wtedy utrzyma się w PGE Ekstralidze.

Punkty dla Stali: Andrzej Lebiediew 13+1, Mikołaj Krok 0, Oskar Fajfer ZZ, Martin Vaculik 8+2, Anders Thomsen 13, Oskar Paluch 9+1, Hubert Jabłoński 3+1, Adam Bednar 8+1.

Dla ROW-u: Nicki Pedersen 6, Rohan Tungate 7+2, Kacper Pludra 0, Maksym Drabik 12, Gleb Czugunow 6, Paweł Trześniewski 2, Kacper Tkocz 1+1, Jesper Knudsen 2+1.