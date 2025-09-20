Piłkarze ręczni Trójki Nowa Sól w trzeciej rundzie I ligi grupy B – zanotowali trzecią wygraną. W Nowej Soli Trójka pokonała ŚKPR Świdnica 38:30.

Początek spotkania był dla gospodarzy trudny, bo po 12 minutach prowadzili tylko 7:6, a pierwszą połowę zakończyli wygraną 17;13. W drugiej części gry przewaga nowosolan była momentami wysoka, bo po 38 minutach prowadzili różnicą 7 bramek (22:15). Goście odrobili kilka bramek dopiero w końcówce meczu, gdy trener Alan Raczkowiak dał szansę gry wszystkim swoim zawodnikom:

Czołowi gracze Trójki cieszyli się z wygranej, ale zdają sobie sprawę, że czekają ich jeszcze trudniejsze mecze:

Skutecznymi interwencjami w bramce nowosolan popisywał się Mateusz Rapiejko:

W zespole ze Świdnicy najskuteczniejszym graczem był Dawid Pęczar:

Szkoleniowiec ŚKPR Świdnica przyznał, że Trójka zagrała skutecznie w obronie i to było powodem porażki jego podopiecznych: