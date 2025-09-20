Piłkarze ręczni Olimpu AZS-u Uniwersytet Zielonogórski odnieśli pierwsze zwycięstwo w bieżącym sezonie I ligi. W ramach trzeciej kolejki pokonali u siebie Tęczę Folplast Kościan 40:33.

Zielonogórzanie prowadzili od samego początku spotkania, już w pierwszych minutach wypracowując kilkubramkową przewagę. Goście jednak nie dawali im poczuć się zbyt pewnie i często odrabiali straty, a w 13 minucie nawet doprowadzili do remisu 8:8. Ostatecznie na przerwę AZS schodził z wynikiem 18:16.

Drugą odsłonę podopieczni trenera Ireneusza Łuczaka rozpoczęli od chwilowej niemocy w ofensywie, którą szybko wykorzystała Tęcza, obejmując pierwsze i jedyne w tym meczu prowadzenie 19:18. Akademicy błyskawicznie powrócili do korzystnego rezultatu, ale dopiero w ostatnich 10 minutach mogli poczuć się nieco pewniej, odskakując rywalom na ponad pięciobramkową przewagę.

