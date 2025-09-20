W 9. kolejce 3 grupy III ligi pierwszej domowej wygranej doczekali się piłkarze Warty Gorzów, którzy pokonali u siebie drugi zespół Górnika Zabrze 2:1.

Warta do przerwy prowadziła 1:0 po golu Oliwiera Niklasa w 23. minucie, którego świetnie obsłużył dograniem Krystian Rybicki. Jednak przez sporą część tej połowy ton grze nadawali zabrzanie, którzy w pierwszej minucie nie wykorzystali doskonałej sytuacji. Warta też mogła strzelić, ale Jowin Radziński trafił w poprzeczkę.

W 48 minucie wyrównującego gola zdobył Aleksander Tobolik i gdy wydawało się, że po dość zaciętej drugiej części mecz skończy się remisem, w 88 zwycięskiego gola dla gorzowian zdobył Filip Tuliszka, który najwyżej wyskoczył do główki po dośrodkowaniu z rzutu wolnego:

Żalu po meczu nie ukrywał trener gości, Seweryn Gancarczyk: