Koszykarze EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów pokonali na wyjeździe U&R Calor Twierdzę Kłodzko 91:83 na inaugurację nowego sezonu w grupie D II ligi.
Po pierwszej połowie gorzowianie prowadzili już różnicą 13 „oczek” – 49:36. Najwięcej punktów dla Kangoo rzucili Michał Cheba – 21 oraz Tomasz Urban 20.
