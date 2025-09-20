Na lotnisku w Przylepie trwają Polsko-Niemieckie Zawody w Paralotniowej Celności Lądowania. Zawody te odbywają się dwa razy w roku, bowiem w maju paralotniarze spotykają się w Cottbus, a we wrześniu na terenie Aeroklubu Ziemi Lubuskiej.
Wydarzenie jest współfinansowane przez Fundusz Małych Projektów Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr”.
– Impreza corocznie odbywa się w ramach Programu Współpracy INTERREG Brandenburgia – Polska 2021-2027 – mówi Zuzanna Machowicz, koordynatorka projektu:
Wielu zawodników pojawiło się w Przylepie po raz pierwszy. Wśród niemieckich paralotniarzy jest także jeden Polak – Robert Bernat.
Uczestnik zwrócił szczególną uwagę na panujące warunki i organizację zawodów:
Z kolei według uczestniczki Eweliny Kołodziejczyk udział w zawodach to doskonała okazja do samodoskonalenia:
Zmagania paralotniarzy potrwają dziś do zachodu słońca. Na godzinę 18:00 zaplanowano specjalny podniebny pokaz pirotechniczny. Z kolei jutro rano odbędzie się ostatnia konkurencja, a o 12:00 zostaną wręczone nagrody dla zwycięzców.