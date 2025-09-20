Piłkarze Lechii Zielona Góra przegrali na własnym boisku z Rakowem Częstochowa 1:5 w meczu 5. kolejki Centralnej Ligi Juniorów U-15.

Zielonogórzanie mieli kilka dogodnych sytuacji w pierwszej połowie, ale żadnej z nich nie wykorzystali. W 21 min po technicznym uderzeniu Szymon Pająka piłka odbiła się od poprzeczki. Wynik spotkania otworzył Filip Preś z Rakowa w 37 min. W doliczonym czasie pierwszej połowie na podwyższył jego klubowy kolega Ksawery Chudy. Częstochowianie prowadzili do przerwy 2:0.

Po zmianie stron już w 44 min drugi raz na listę strzelców wpisał się Preś. 20 minut później na 4:0 podwyższył Oskar Rochecki, a następnie w 70 min było już 5:0 po golu Patryka Słowika. Honorową bramkę dla miejscowych zdobył Leo Lasota w 73 min.

Trener zielonogórzan zwrócił uwagę na fakt, że jego zespół bardzo dobrze wyglądał w pierwszych 30 minutach tego spotkania:

Z 3 punktów cieszył się opiekun częstochowian: