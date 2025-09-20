W Parku Technologii Kosmicznych trwa Lubuski Kongres Gospodarczy. Wydarzenie skierowane jest do przedsiębiorców, którzy planują lub już rozwijają swoje biznesy w naszym regionie. Podczas wydarzenia odbywają się warsztaty, wystąpienia oraz panele dyskusyjne dotyczące zdrowia, innowacji i ekologii.

Organizatorem kongresu jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego.

– To z pewnością największe i najważniejsze wydarzenie gospodarcze w naszym regionie – mówi marszałek Sebastian Ciemnoczołowski, gospodarz kongresu:

Panele dyskusyjne podzielone są na trzy części tematyczne: zdrowie i jakość życia, zielona gospodarka oraz innowacyjny przemysł. Jednym z prelegentów pierwszego panelu jest profesor Michał Wszoła, chirurg transplantolog, twórca bionicznej trzustki.

– Województwo lubuskie to dla nas doskonałe miejsce do prowadzenia dalszych badań, nie tylko tych związanych z tworzeniem bionicznej trzustki – przyznaje lekarz:

Podczas kongresu warsztaty motywacyjne dla uczestników wydarzenia poprowadzi m. in. Krzysztof Wielicki – polski wspinacz, taternik, alpinista i himalaista.

– Chcę przekonać lubuskich przedsiębiorców do tego, że mogą wszystko. Już wiele razy pokazaliśmy, że Polacy potrafią osiągać niebywałe sukcesy – dodaje Wielicki:

Województwo lubuskie stale rozwija swój potencjał gospodarczy. Powstają tu nowe strefy ekonomiczne, a także rozwijana jest infrastruktura służąca naukowcom, badaczom i przedsiębiorcom.

– Dążymy do tego, aby nasz region słynął z wielkich osiągnięć naukowych i technologicznych. Chcemy, aby lubuskie było miejscem, gdzie tworzą się innowacyjne pomysły – podkreśla poseł Waldemar Sługocki:

W trakcie kongresu funkcjonuje także miasteczko wystawiennicze, gdzie przedsiębiorcy mogą porozmawiać z przedstawicielami takich instytucji jak: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Okręgowy Inspektorat Pracy w Zielonej Górze, Krajowa Administracja Skarbowa czy Narodowy Fundusz Zdrowia.